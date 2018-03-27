KAZADA YARALANAN 3 KİŞİ KAÇAK ÇIKTI!

Çalışma Dairesi, bugün Girne – Değirmenlik dağ yolunda meydana gelen kaza ile ilgili açıklama yaptı. Kaza yapan şoförün kaçak, araçta bulunan diğer iki kişinin de kaydı yok

Açıklama şöyle:

27 Mart 2018 tarihinde (bugün), sabah saat 10:30 sıralarında, Girne -Değirmenlik Anayolu üzerinde, bir trafik kazası meydana gelmiştir. Kazada yaralanan HG 086 plakalı araç (beton dökme pompası) sürücüsü Kartal Taşkal (E-46) ve araçta yolcu olarak bulunan Harun Yaltılıgil (E-19) ve Muhammed İmdatuhak (E-26) kaldırıldıkları Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavileri halen sürmektedir.

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Çalışma Dairesi’nin yaptığı inceleme sonrasında, Kartal Taşkal’ın 5 Aralık 2015 tarihinde çalışma izni işveren tarafından iptal edilmiştir (kaçaktır). Diğer iki yaralı olan Harun Yağcıgil ve Muhammet Dindar’ın ise Çalışma Dairesi’nde hiçbir kayıtları bulunmamaktadır.

Çalışma Dairesi ile Polis Genel Müdürlüğü’nün konuyla ilgili tahkikatı devam

etmektedir. Tahkikatın tamamlanmasıyla; Daire tarafından ilgili yasal mevzuat uyarınca

gereken yaptırımlar uygulanacaktır

Yusuf Önderol

Çalışma Dairesi Müdürü