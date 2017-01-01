KAZAYI SIYRIKLARLA ATLATTI
Motosiklet sürücüsü, anayola çıkmaya çalışan bir araca çarptı
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Lefkoşa’da Dereboyu bölgesinde bir motosikletlinin arabaya çarpması sonucu meydana gelen kazada, … yaralandı.
Kaza dün saat 14.30 sıralarında oldu. Motosiklet sürücüsünün başbakanlık ışıklarından, Mehmet Akif Caddesi’ne doğru seyrettiği sırada, yolun sol tarafından yola çıkmaya çalışan HN 980 plakalı araca çarptığı öğrenildi.
Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşerek yaralanan sürücü …, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Kıbrıs
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