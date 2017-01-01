ALKOLLÜ SÜRÜCÜ AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI
Alkollü sürücü ayakta durmakta zorlandı
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Mehmet KARA
Lefkoşa’da, Yakın Doğu Bulvarı üzerinde, alkol tesiri altında direksiyon başına geçtiği belirtilen 20 yaşındaki Kenya uyruklu üniversite öğrencisi, önceki gün sabahın erken saatlerinde kaza yaptı.
Ayakta durmakta dahi zorlanan sürücü İlyas Mohamed Abdullahi, EC 263 plakalı otomobiliyle bir süre orta refüjde sürüklendikten sonra yola savruldu.
Şans eseri herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı kazada, maddi hasar meydana geldi.
İhbar üzerine Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube Tahkikat Amiri Mehmet Özatılgan ve ekibi, dakikalar içinde olay yerine gitti.
Trafik Şube ekibinin yaptığı alkol testinde sürücünün 183 promil alkollü olduğu öğrenildi. Sürücünün tutuklandığı bildirildi.
Kıbrıs
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Etiketler : Mehmet Özatılgan, İlyas Mohamed Abdullahi
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