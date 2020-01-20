Kenan Işık’ın son durumu...

Eşi Kenan Işık’ın son sağlık durumunu anlattı: Gözleriyle konuşuyor

72 yaşındaki Kenan Işık, 2014 yılında geçirdiği talihsiz kaza sonucunda uzun süre bitkisel hayatta kalmıştı. Hastaneden çıkan Kenan Işık’ın tedavisi evde devam ediyor. Kenan Işık'ın eşi Beril Işık ünlü sunucu ve oyuncunun son durumu hakkında bilgi verdi.

Bitkisel hayattan çıktıktan sonra tedavisine evde devam edilen Kenan Işık’ın eşi Beril Işık, usta sanatçının son durumu hakkında bilgi verdi.

“GÖZLERİYLE KONUŞUYOR”

Ünlü oyuncu ve sunucu Işık'ın söylenenleri duyduğunu fakat tepki vermediğini söyleyen eşi son durumunu anlattı:

“Yoğun bir şekilde fizyoterapi ve ergoterapi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakini takip edebiliyor. Artık gözleriyle iletişim kurabiliyor. Tekerlekli sandalyesinde kimi zaman bütün gün oturuyor. Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu.”