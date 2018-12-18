Kendisinden küçük sevgilisiyle ayrıldılar

Keremcem 1 yıldır birlikte olduğu kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi İlay Özkök'den ayrıldı

Keremcem ayrılığın ardından yaptığı açıklamada

'KOL KIRILIR YEN İÇİNDE KALIR'

"Neden söylemeye gerek yok. Kol kırılır yen içinde kalır. Hiç kimse ilişkiye bitsin diye başlamıyor. Mutlu ayrılık da yok. Sizden de saygı bekliyoruz. Arkadaşız. Saygımız sevgimiz devam ediyor. İlay da öyle bir insan, ben de...

'YAŞADIĞIMIZ ŞEY BUNU HAK EDİYOR'

"Yaşadığımız şey bunu hak ediyor. İnşallah öyle de olacak." sözlerine yer verdi.