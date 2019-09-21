KENDİSİNİ BAŞKASI GİBİ TANITIP...
29 yaşındaki genç tutuklandı!
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Sahte Davranışla Para Temini
19.09.2019 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Minareliköy’de E.K.(E-29)’nin kendisini, bir şahsa yeğeni olarak tanıttıktan sonra aracının benzininin bittiğini söyleyip adı edilenden sahte davranışla 1200TL nakit parayı alıp tasarrufuna geçirerek sahte davranışla para temin ettiği tespit edilmiştir. E.K tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.
Etiketler : Minareliköy, sahtekarlık
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