Kerimcan'dan 'Bazlama Surat' açıklaması...

Kerimcan Durmaz, 'bazlama surat' dediği Hande Erçel'le ilgili günah çıkardı.

Kanal D'deki '2. Sayfa' programının sunucularından Gülşen Yüksel Salt, dünkü yayında, annesini kaybeden Hande Erçel hakkında "Bazlama suratlı" diye kötü yorum yapan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'a canlı yayında isyan etmişti.

Programa başlarken Hande Erçel'in hayatını kaybeden annesinin cenaze görüntülerini izleyen sunucular, Erçel hakkında sosyal medyada olumsuz yorum yapan kişilere canlı yayında isyan etti. Gülşen Yüksel Salt, Erçel için ''Bazlama suratlı'' diyen Kerimcan'ı sert bir dille eleştirdi.

"VİCDANIN RAHAT MI?"

Gülşen Yüksel Salt, şu sözlerle Kerimcan ve diğer kötü yorum yapanlara sitem etti:

"Şimdi bu kızın canını acıtmak için dalga geçenler, demediğini bırakmayanların içi rahat mı merak ediyorum. Hastane odasında yaşam mücadelesi veren bir anneyi kızıyla yaralamaya çalışanların vicdanı rahat mı? O anne hastalığını yenmeye çalışırken diğer yandan da kızına kalkan olmaya çalıştı.

"KUSACAĞIM ARTIK BU BAZLAMADAN"

Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz ile sosyal medya fenomeni Burak Altındağ, kişisel hesaplarından oyuncu Hande Erçel ile alay etmiş, Durmaz, Altındağ'ın bir fotoğrafına "Ay gerçekten kusacağım artık bu bazlamadan" yorumunu yapmıştı.

Kerimcan Durmaz önceki gün de annesi vefat eden Hande Erçel'e başsağlığı dilemişti.

KERİMCAN DURMAZ: BİLMİYORDUM

Kanal D mikrofonlarına konuşan Kerimcan Durmaz, eleştirilere yanıt verdi ve iki durumun çok farklı zamanlarda gerçekleştiğini ve Hande Erçel'in annesinin hasta olduğunu bilmediğini söyledi.