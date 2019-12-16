KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDEN SONRA BELLİ OLACAK!

Lefkoşa’da kalmakta olduğu odası içerisinde ölü olarak bulunan 20 yaşındaki Ameyo Jahsways Adamto’nun yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için doku örnekleri alındı.

Polis Basın bülteninde yer alan habere göre dün Lefkoşa’da kalmakta olduğu odası içerisinde ölü olarak bulunan Ameyo Jahsways Adamto’nun yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak ileri tetkikler sonucu belli olacak.

Soruşturma devam ediyor.