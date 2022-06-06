KIB-TEK eski Genel Müdürü Erdoğan ve şoförü tutuklu yargılanacak

Eski Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Genel Müdürü Gürcan Erdoğan ve şoförü Hüseyin İnce haklarındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında yargıç huzuruna çıkarıldı.

Haklarındaki suçlamalarla ilgili itham edilen Erdoğan ve İnce yapılan suçlamaları kabul etmezken, yargılamadan kaçmamaları için hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun kamuoyuna da yansıyan ‘ek mesai’ konusu ile ilgili raporu tamamlandı.

KIB-TEKeski Genel Müdürü Gürcan Erdoğan’ın şoförü Hüseyin İnce ile ilgili, mevzuatta belirlenen yüzde 25’i aşan ek mesai ödemesi ile ilgili bir süredir devam eden araştırma sonucunda, “Yetki aşımı, yanıltıcı beyan, usulsüz ödeme, yasal mevzuata aykırı işlemler ile kurumu zarar uğratma tespiti” yapıldı.

Başbakanlık Denetleme Kurulu; 2016 Haziran-2018 Ocak dönemi ile ilgili yaptığı inceleme sonucunda, 64 bin 671,32 TL’lik ek mesainin usulsüz ödendiğini saptarken, 61 bin 423 TL’den Gürcan Erdoğan’ı, 3 bin 247.65 TL’den de Hüseyin İnce’yi sorumlu tuttu.

Söz konusu rapor, Savcılığa Başbakanlık Denetleme Kurulu tarafından gönderildi.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu adına avukat Emre Efendi, bir süre önce Polis Genel Müdürlüğü’ne giderek, her iki isimle ilgili suç duyurusunda bulunmuştu.

BRT