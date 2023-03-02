Kıb-Tek uyardı… Borcu olan abonelerin elektriği pazartesi günü kesilecek
Kıb-Tek uyardı… Borcu olan abonelerin elektriği pazartesi günü kesilecek
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), son ödeme süresi dolmuş ve bakiyesi bulunan abonelerin elektriğinin pazartesi günü kesileceğini duyurdu.
Kıb-Tek Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Kıb-Tek, alacaklarının tahsili konusunda, son ödeme süresi dolmuş ve bakiyesi bulunan özel ve tüzel abonelerimizin elektrik enerjileri 6 Mart 2023 Pazartesi günü kesilecektir. Abonelerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına gerekli ödemelerini yapmalarını önemle rica ederiz” denildi.
BRT
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