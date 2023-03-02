Lefkoşa25 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Kıb-Tek uyardı… Borcu olan abonelerin elektriği pazartesi günü kesilecek
Kıb-Tek uyardı… Borcu olan abonelerin elektriği pazartesi günü kesilecek

Kıb-Tek uyardı… Borcu olan abonelerin elektriği pazartesi günü kesilecek

Kıb-Tek uyardı… Borcu olan abonelerin elektriği pazartesi günü kesilecek

A+A-

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), son ödeme süresi dolmuş ve bakiyesi bulunan abonelerin elektriğinin pazartesi günü kesileceğini duyurdu.

Kıb-Tek Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Kıb-Tek, alacaklarının tahsili konusunda, son ödeme süresi dolmuş ve bakiyesi bulunan özel ve tüzel abonelerimizin elektrik enerjileri 6 Mart 2023 Pazartesi günü kesilecektir. Abonelerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına gerekli ödemelerini yapmalarını önemle rica ederiz” denildi.

BRT

 

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.