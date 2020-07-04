Kıbrıs, İngiltere’nin karantinaya ihtiyaç duymayan güvenli ülkeler listesine dâhil edildi

Kıbrıs, koronavirüsü açısından düşük riskli kabul edilen 59 ülkeden biri olarak Britanya Ulaştırma Bakanlığı listesine dâhil edildi.

Listede Kıbrıs dışında Yunanistan, İspanya, Türkiye, İtalya ve Fransa gibi Britanyalılar için popüler tatil yerleri de yer alıyor.

Portekiz, ABD, Rusya, Çin ve Latin Amerika ülkeleri gibi ülkelerden gelenler, iki hafta boyunca kendi kendine tecrit etmek zorunda kalacaklar.

Covid-19 salgınıyla ilgili güvenli ülkeler listesi yayımlanmasından hemen sonra, Britanya Dışişleri Bakanlığı, 17 Mart`tan bu yana geçerli olan tüm yurt dışı seyahatlerine karşı genel kapsamlı seyahat tavsiyesinde değişiklik yaptı.

Kıbrıs`ın yanı sıra listedeki diğer ülkeler için de yeni seyahat tavsiyeleri şunları söylüyor: “4 Temmuz`dan itibaren Kıbrıs, Britanya Dışişleri Bakanlığının zorunlu olmayan tüm uluslararası seyahatlere karşı tavsiyesinden muaftır. Bu, COVID-19 risklerinin mevcut değerlendirmesine dayanmaktadır. ”



Kıbrıs Haber Ajansı