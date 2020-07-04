Dünyanın en yaşlı kedisi 31 yaşında öldü

Mirror'un haberine göre Rubble henüz çok küçükken, İngiltere'nin Devon kontluğuna bağlı Exeter kentinde yaşayan Michelle Heritage'a 20. yaşgününde hediye edildi.

O günden beri sahibinden hiç ayrılmayan Maine Coon cinsi Rubble, 5 Mayıs 1988tarihinde doğdu. 31 yaşına girdiğinde dünyanın en yaşlı kedisi unvanını elde edenRubble'nin insan yaşıyla yaklaşık 150 yıllık bir ömür sürdüğü hesaplanıyor.

31 yılını Rubble'la geçiren Heritage, en yakın arkadaşı olarak nitelediği kedinin sağlık sorunu olmadığını, yaşlılık nedeniyle öldüğünü anlattı.

Tarif edilemez bir üzüntü yaşadığını ve kedisiyle mutlu bir 31 yıl geçirdiği için şükran duyduğunu söyleyen Heritage, kedisini uzun yıllar boyunca iyi bir şekilde büyüttüğü için vicdanının rahat olduğunu da kaydetti.

Bugüne dek en uzun süre yaşayan kedi unvanı, 38 yıl 3 günlükken hayatını kaybedenCreme Puff isimli kediye ait. ABD'nin Teksas eyaletinde 3 Ağustos 1967'de doğan kedi, 6 Ağustos 2005'te öldü.