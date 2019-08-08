KIBRISLI RUM, KKTC'DEKİ ECZANEDEN İLAÇ ÇALDI!
Hırsızlık!
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ECZANEDEKİ TEZGAHTAN 90 TL’LİK İLAÇ ÇALDI
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta Beyarmudu’nda, Hera Akansel isimli eczaneye müşteri olarak gelen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde sakin S.F.(E-68) eczanedeki tezgahtan 90 TL değerinde ilaç çaldı. Bahse konu şahıs dün Beyarmudu Kara Giriş Kapısından KKTC’ye giriş yaparken tutuklandı.
Etiketler : Hera Akansel, eczane, Kıbrıslı Rum, hırsızlık
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