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KIBRISLI RUM, KKTC'DEKİ ECZANEDEN İLAÇ ÇALDI!

KIBRISLI RUM, KKTC'DEKİ ECZANEDEN İLAÇ ÇALDI!

Hırsızlık!

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ECZANEDEKİ TEZGAHTAN 90 TL’LİK İLAÇ ÇALDI
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta Beyarmudu’nda, Hera Akansel isimli eczaneye müşteri olarak gelen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde sakin S.F.(E-68)  eczanedeki tezgahtan 90 TL değerinde ilaç çaldı.  Bahse konu şahıs dün Beyarmudu Kara Giriş Kapısından KKTC’ye giriş yaparken tutuklandı.

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