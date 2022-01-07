KIBTES: Tedbirler artırılarak yüz yüze eğitime devam edilmelidir

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES), eğitimi kaosa sürükleyen açıklamalara itibar edilmeden, tedbirleri artırılarak yüz yüze eğitime devam edilmesi gerektiğini kaydetti.

Sendikadan yapılan açıklamada, uzaktan eğitim sürecinin yüz yüze eğitim ile aynı verimde olmadığı belirtildi

Bazı sendika yetkililerinin; eğitimi kaosa sürükleyecek açıklamalar yaptığını savunan KIBTES, açıklamasında “Artan vakalara karşı tedbirlerin artırılarak yüz yüze eğitime devam edilmesini; Bakanlığımızı da eğitim öğretim sürecinin tüm boyutlarıyla yönlendiricisi ve karar vericisi konumunda olmasını talep ediyoruz” denildi.