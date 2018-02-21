KILIÇ HAPİS YATACAK!

Aralık ayında Narkotik ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Sadık Âmin ve Mehmet Kılıç aleyhindeki dava karara bağlandı

Devrim DEMİR

Lefkoşa’da Aralık 2017’de alınan ihbar üzerine yapılan aramada tasarrufunda uyuşturucu madde bulunan sanık Sadık Amin ve kendisine uyuşturucu maddeyi verdiği tespit edilen sanık Mehmet Kılıç aleyhindeki karar dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda açıklandı.

Oy birliği ile alınan kararda benzer suçtan bir çok sabıkası bulunan Mehmet Kılıç 18 ay, Sadık Amin ise Denetimli Serbestlik Yasasından faydalandı.

Başkan Melek Esendağlı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Murat Soytaç’tan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç Soytaç açıkladı.

Kılıç’ın suçları kararda etkili oldu

Yargıç Murat Soytaç, kararda öncelikle sanıkların yargılandığı suçların özetine değinerek sanık Amin’in alınan ihbar üzerine tasarrufunda 1 adet elle sarılmış içerisinde sentetik cannabionit türü uyuşturucu madde bulunan sigara bulunduğunu ve konu uyuşturucu maddeyi para karşılığı sanık Mehmet Kılıç’tan aldığını itiraf etmesi üzerine Kılıç’ında yakalandığını anımsattı.

Soytaç, sanık Mehmet Kılıç’ın da tutuklandığı sırada tasarrufunda 2 gram madde bulunduğunu söyledi.

Yargıç Murat Soytaç, sabıkası olmayan sanık Sadık Amin’in denetimli serbestlik hakkından yararlanma talebini uygun görecek 1 yıl denetimli serbestlik yasası altında gözetim altında tutulmasına emir verdiklerini açıkladı.

Soytaç, sanık Mehmet Kılıç’ın ise benzer suçlardan birçok sabıkası olduğunu ve işlemiş olduğu suçlar arasında uyuşturucu verme veya satarak ticaretini yapma suçları da bulunduğunu dikkate alarak aleyhinde ağırlaştırıcı sebep olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Yargıç Soytaç sanığın daha önce denetimli serbestlikten de yararlandığını ve bu süre zarfında yine benzer suç işlediğini belirterek sanığın cezasına bugünden itibaren başlanmak kaydı ile 18 ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.

Havadis