21 ŞUBAT GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Maddi birikimlerinizi daha iyi değerlendirmek adına uzun vadeli planlar yapmak isteyebileceğiniz bir gündesiniz. Lüks ve zevkli şeylere para harcama konusunda hevesiniz kabarabilir. Bugün topluca güzel yemekler yemek için de uygun bir zaman. Özellikle para konularında öğle saatlerinde ani karar alma noktasına gelebilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Güzelliklere ait konulara, zevk ve konfor getiren imkânlara açık bir gündesiniz. Bugün aynı zamanda kişisel hassasiyetleriniz de artabilir. Kişisel bakımınızı önemseyebilirsiniz. Yeme içme konusunda iştahınızın açık olduğu bir gün. Bugün fazla kalori almamaya dikkat etmelisiniz. İfadelerinizde daha şefkatli ve koruyucu olabileceğiniz bir gündesiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün nispeten gizli konular karşınıza çıkabilir. Oluşan koşulları kabullenici bir tutum takındığınızda daha rahat atlatabilirsiniz. Hayatınızdaki bazı kadınlardan beklemediğiniz hareketler görebilirsiniz. Bilinçaltınızda aniden oluşan farkındalıkları iyi gözlemleyin. Bugün para ile ilgili konularda karar almak için uygun bir zaman değil.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün kişisel olarak önem verdiğiniz konularda bazı destekler alabilmeniz mümkün. Toplum içine karışmak, gruplar içinde olmak için de uygun bir gündesiniz. Sosyal çevrenizde ani başlangıç ya da kopuşlar yaşayabilirsiniz. Gelecek planlarınızı çok daha uzun vadeli olarak yenileyebilirsiniz. Genel olarak ümit dolu olduğunuz bir gün.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Mesleki yükümlülükleriniz gündeme gelebilir. Kariyerinizde sabit olarak yer alan bazı konularda ani bir kararla değişikliğe gidebilirsiniz. Bugün yöneticiniz ile ilişkinizde de dalgalanmalara açık bir gün. Toplum önünde olmak isteyebileceğiniz fırsatlar oluşabilir. Kariyerinizi ilgilendiren bir yemek organizasyonu için de uygun bir gündesiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün gelecek ile ilgili düşüncelerinizi etrafınızdaki insanlarla paylaşmak, fikir tartışmalarına girmek isteyebilirsiniz. Uluslararası konular, yabancılarla ilişkiler gündeme gelebilir. Medya ve iletişim konularında da bir takım yenilikler gündeminizi meşgul edebilir. Ani olarak bir takım yolculuk planları yapabileceğiniz bir gündesiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün borç ya da kredi bulmak, alacak verecek ya da miras konuları gündeminizi meşgul edebilir. Ani gelişen ve size kriz çıkaran konulara karşı hazırlıklı olmalısınız. Duygu durumunuzda da ani değişiklikler olabilir. Kariyerinizle ilgili bir alanda ortak kullanılan varlıklar üzerinden güveninizi sarsacak durumlar oluşabilir.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün ikili ilişkiler ve tamamlanma isteğiniz ön planda olabilir. Eşiniz ya da yakın arkadaşlarınızla vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Ortaklı işleriniz konusunda ani bir kararla yeni bir başlangıç ya da bir kopuş yaşamanız mümkün. Duygusal tepkilerinizde dalgalı bir gün yaşayabilirsiniz. Eşiniz ve ailenizle bir yemek organizasyonu için güzel bir gün.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Sağlık konularına eğilmek ve beslenme alışkanlıklarınızı gözden geçirmek için güzel bir gündesiniz. Çalışma ortamınızda yeni ve beklenmedik koşullar oluşturabilecek etkiler altındasınız. Çalışma arkadaşlarınızla ilgili bazı kriz çıkaran konular gündeme gelebilir. Bugün oluşacak durumlar sebebiyle yolunuz hastaneye düşebilir.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün size keyif veren konulara, hobilerinize vakit ayırmak isteyebilirsiniz. Sağ beyninizi kullanabileceğiniz yaratıcı çalışmalar size iyi gelecektir. Aşk ilişkileriniz ön plana çıkabilir. Yeni tanışıklıklar ve yakınlaşmalar olabilir. Sevdiğiniz kişi ile romantik bir akşam yemeği yiyebilirsiniz. Sinema ya da konser gibi eğlenceli faaliyetlere zaman ayırabilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün babanıza dair konular gündeme gelebilir. Geçmişten gelen bazı yükümlülükleriniz sizi yorabilir. Ailenize vakit ayırmak isteyebilirsiniz. İş ile ilgili çözmeniz gereken konularla ilgilenmeye evde de devam etmeniz gerekebilir. Mesleki alanda ani gelişmelere hazırlıklı olmakta fayda var. Bugün ayrıca bilim ve teknoloji konularında yeni bilgiler edinebilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün zihinsel uğraşlarınıza yoğunlaştığınız bir gün olabilir. Bir takım anlaşmalar ya da görüşmeler içinde olabilirsiniz. Hareket etmeniz gereken bir gündesiniz. Kardeşleriniz ile ilgili ani gelişen durumlar sebebiyle sorumluluk almanız gerekebilir. İfadelerinizde ani duygusal tepkilere dikkat etmelisiniz. Yakın çevrenizden destek alabileceğiniz bir gündesiniz.