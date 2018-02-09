'KİRALIK ARAÇ' PLAKALARINDA ESKİYE DÖNÜŞ!

Atakan, KKTC Kiralık Araç İşletmecileri Birliği yetkililerini kabul ederek, sektör hakkında bilgiler aldı, sektörün sorunları ve sorunların giderilmesine yönelik olarak çözüm önerileri üzerinde görüş alış verişinde bulundu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, KKTC Kiralık Araç İşletmecileri Birliği yetkililerini kabul ederek, sektör hakkında bilgiler aldı, sektörün sorunları ve sorunların giderilmesine yönelik olarak çözüm önerileri üzerinde görüş alış verişinde bulundu.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, yaklaşık 1 saat süren toplantıda, sektör ile ilgili birçok konu ele alındı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, sektör ile ilgili alınacak kararlarda ya da uygulamalarda sektör temsilcileri ile istişare ve diyalog içerisinde hareket edileceğini belirterek “Dünyadaki genel uygulamalar nasıl yapılıyor, nasıl takip ediliyor ve nasıl kontrol altında tutuluyor ise ülkemizde de kiralık araç sektörü ile ilgili standart uygulamaların belirlenmesi gerekmektedir” dedi.

Atakan, ülkemizde kiralık araç sayısı ihtiyacından, araç kiralama şartlarının, sektör temsilcileri ile gözden geçirilmesi ve bir standart uygulanması gerektiğine dikkat çekerek, AB ülkelerindeki uygulamaların örnek alınarak sektörün daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasının önemine işaret etti.

Kiralık araç plaka tüzüğü ile ilgili olarak, mevcut kiralık araç plaka tüzüğünün yasa ile çeliştiğini ve tüzüğün iptal edilerek mevcut yasaya uygun hareket edilmesi için gerekli çalışmanın en kısa sürede yapılacağını ifade eden Bakan Atakan, tüzüğün yasalara uygun hale getirilmesi ve trafikteki güvenliğin yeniden tesis edilmesi adına bu adımın önemli olduğuna vurgu yaptı.

Sektör ile ilgili görüş ve önerileri de dinleyen Bakan Atakan, amaçlarının sektörün sağlıklı ve sürdürülebilir olması yanında AB standartlarına uygun bir yapıya kavuşturulması olduğuna işaret ederek, bunun ilk toplantı olduğunu, ileriki günlerde sektör temsilcileri ile yine bir araya gelerek, hedeflenen yapının oluşabilmesi için çalışmaların ve diyaloğun devam edeceğini belirtti.

SERDAROĞLU

Kiralık Araç İşletmecileri Birliği Başkanı Yakup Serdaroğlu da Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’a yeni görevinde başarılar dileyerek, sektör ile ilgili atılacak adımlarda, sektörün de sürece dahil edilmesi arzusunda olduklarını belirtti.