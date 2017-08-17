Kıvanç Tatlıtuğ'dan Katie Holmes'a şok sözler!

Geçtiğimiz gün Akmerkez'de görüntülenen Kıvanç Tatlıtuğ'a, Katie Holmes sorulduğunda 'O kim' diyerek, ABD'li oyuncuyu Tİ'ye aldı.

Kıvanç Tatlıtuğ’un ABD yapımı bir filmde rol alacağı öğrenilmişti. Çekimlerine ay sonunda ABD'de başlanması planlanan film için yakışıklı oyuncunun partneri olarak Katie Holmes’a teklif götürülmüştü. Ancak Holmes, ‘Kıvanç Tatlıtuğ’u tanımıyorum’ diyerek teklifi reddetmişti.

Önceki gün Akmerkez’de alışveriş turuna çıkan Kıvanç Tatlıtuğ, habercilerin sorularından kaçmak istedi. ABD'li oyucnunun film teklifini reddettiği sorulunca ise "Kim?" diyerek tanımamazlıktan geldi.