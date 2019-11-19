KIZ ARKADAŞI AYRILIĞI KABUL ETMEYİNCE...

Yeni Bakış'tan Evrim Kamalı'nın haberine göre; Gönyeli’de birlikteliğini sonlandırmayı kabul etmeyen kadın arkadaşının evine giderek camına taş attıktan sonra kapısı önüne çöp döken zanlı Uğur Yürüyen, tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Gönyeli’de birlikteliğini sonlandırmayı kabul etmeyen kadın arkadaşının evine giderek camına taş attıktan sonra kapısı önüne çöp döken zanlı Uğur Yürüyen, tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis bulguları aktardı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Murat Plevne, olguları aktardı. Polis, Zanlı Uğur Yürüyen’in genel rahatsızlık suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlı Uğur Yürüyen’in 16 Kasım 2019 tarihinde saat 04.00 sularında Lefkoşa'da, birlikteliğini sonlandırmayı kabul etmediği gerekçesi ile T.Ç.'nin Gönyeli-Lefkoşa adresinde bulunan ikametgâhının önüne giderek ikametgâhın yatak odası camına taş atmak ve ikametgâhın giriş kapısı önüne çöp yığmak sureti ile rahatsızlık suçunu işlediğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlının suçüstü hali tutuklandığını belirterek, Türkiye vatandaşı ve öğrenci statüsündeki zanlının davalarında hazır bulunması için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Teminata bağlandı

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.