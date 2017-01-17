Kızımı Hizmetçi Olsun Diye Verdim!

Rafet El Roman'ın eski kayınpederi Atilla Kalpakarslan, ünlü şarkıcıyı eleştiri yağmuruna tuttu.

Kanal D'de yayınlanan 'Renkli Sayfalar' programına konuk olan Atilla Kalpakarslan, kızı Ceren'in, Rafet El Roman ile olaylı bir şekilde sona eren evliliğiyle ilgili konuştu.

Baba Kalpakarslan, "Kızım Ceren hatalarını yaşayarak öğrendi. Ceren sevdiği için ben de Rafet'i seviyordum. Kızımı hizmetçi olsun diye vermedim. Hiçbir yerde karşılaşmadık, karşılaşsak da bir şey olmaz, ben selam vermem. Kızım, Rafet El Roman'ı sevdiği için ona iş ayarladım. Ceren bana bir yıl boyunca hiçbir şey hissettirmedi. Neler çektiğinen hiç haberimiz olmadı. Rafet'e değeri kadar dava açtım. 3 kuruş açamadığım için 1 liralık açabildik" ifadelerini kullandı.