Kızımı Hizmetçi Olsun Diye Verdim!
Kızımı Hizmetçi Olsun Diye Verdim!
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Rafet El Roman'ın eski kayınpederi Atilla Kalpakarslan, ünlü şarkıcıyı eleştiri yağmuruna tuttu.
Kanal D'de yayınlanan 'Renkli Sayfalar' programına konuk olan Atilla Kalpakarslan, kızı Ceren'in, Rafet El Roman ile olaylı bir şekilde sona eren evliliğiyle ilgili konuştu.
Baba Kalpakarslan, "Kızım Ceren hatalarını yaşayarak öğrendi. Ceren sevdiği için ben de Rafet'i seviyordum. Kızımı hizmetçi olsun diye vermedim. Hiçbir yerde karşılaşmadık, karşılaşsak da bir şey olmaz, ben selam vermem. Kızım, Rafet El Roman'ı sevdiği için ona iş ayarladım. Ceren bana bir yıl boyunca hiçbir şey hissettirmedi. Neler çektiğinen hiç haberimiz olmadı. Rafet'e değeri kadar dava açtım. 3 kuruş açamadığım için 1 liralık açabildik" ifadelerini kullandı.
Programa telefonla bağlanan Ceren Kalpakarslan ise biten evliliğine ilişkin, "Benim için bardağı taşıran son damla '3 çocuk yeter, başka çocuk istemiyorum' demesiydi. Babam da, annem de beni prensesler gibi büyüttü. Ben babamın evinde ne yemek yaptım, ne ev işi. Almanya'da hizmetçi bulma işi çok daha zor. Orada evin bütün işlerini, çocukların bakımını ben üstlendim ve Rafet bana hiç yardım etmedi. Kızlarıyla hiçbir problemim yoktu. Oğlu da elimizde büyüdü zaten. Küçücük çocukla ne problemim olabilir ki? 'Benden çocuk istemeyen bir insanın çocuklarına neden bakayım, ailesine neden bakayım?' diye düşündüm ve bitirdim. Evlilik sözleşmesi birlikte oturup konuştuğumuz bir şeydi. Onun parasında gözüm yok, bunu ispatlamak için imzaladım. Oysa ki onun niyeti başkaymış. Bunu görememişim. Rafet'in aileme dil uzatması beni çok üzdü, bunun bedelini ödeyecek" şeklinde konuştu.
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Etiketler : Rafet El Roman, Atilla Kalpakarslan
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