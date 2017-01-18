18 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün eşiniz ile ilgili veya ortaklı konularda sorumluluklarınız artabilir. İşlerinizi en iyi haline getirmek için hırs yapabilirsiniz. Gün içinde gelecek yönünde yeni kararlar alabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde rahatlamalar meydana gelebilir. Geleceğinizle ilgili planlamalar yapabilirsiniz. Fikirlerinizi yaymak isterken kırıcı olmamaya dikkat edin.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün çalışma hayatınızda mücadele etmeniz gereken işler artabilir. Yapmış olduğunuz planlardaki değişiklikler sizi alternatif planlara itebilir. Otorite figürleriyle daha fazla görüşme fırsatı yakalayabilirsiniz. Keyif aldığınız işlere zaman ayırmaya çalışmalısınız. İş hayatınızda beklediğiniz fırsatların daha kolay geldiğini hissedebilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün aşk hayatınız gündeminizi etkileyebilir. İkili ilişkilerdeki koşullar rahatlayabilir. Sorumluluklarınızdaki yoğunluk kendinizi göstermeniz için iyi bir fırsat olabilir. İş yerinizdeki teknik konular sizi rahatsız edebilir. İşlerinizde daha fazla mücadele etmeniz gereken koşullar oluşabilir. Çocuklarınıza zaman ayırabilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Ev hayatınızla ilgili sorumluluklar alabilirsiniz. Emlak konularda mücadele etmeniz gerekebilir. Sorumlu olduğunuz konularda başarı elde edebileceğiniz bir gündesiniz. İşlerinizde en iyisini yapmak için çaba gösterebilirsiniz. Eviniz için harcama yapabilirsiniz. Geçmişte kalan konular gündeme gelebilir. Babanıza zaman ayırın.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün ilişkilerinizle ilgili gelişmeler gündeme gelebilir. Gün içinde yaşayacağınız zihinsel süreçler sizi yorabilir. Sorumluklarınızdaki artış sizi mücadele etmek zorunda bırakabilir. İşlerinizi daha iyi hale getirmek için çaba gösterebilirsiniz. Üstlerinizden alacağınız yardımlar toparlamanıza neden olacaktır. Yakın çevrenizde değişimler gündeme gelebilir.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün parasal konulara dikkat etmelisiniz. Gereksiz harcamalardan kaçınmalısınız. Çalışma hayatındaki kazançlarınızda artış gündeme gelebilir. Gün içinde sorumlu olduğunuz konularda mücadele gerektiren durumlar olabilir. İşlerinizde alternatif planlar yapmanız gerekebilir. Teknik konularla ilgilenebilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün hassasiyet duyduğunuz konularda kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Kişisel konularınızda daha mücadeleci olabilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak için enerjinizi toplamalısınız. Aşk hayatınızda keyifli gelişmeler olabilir. Gelecek yönünde planlar yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda üstlerinizden yardım alabilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün başarılı olmak için mücadele gösterebilirsiniz. Bazı işlerinizde fazla hırs yapabilirsiniz. Ailevi konularda yeni olaylar gündeminizi renklendirebilir. Beklediğiniz anlaşmalar yapılabilir. Mücadele ettiğiniz konularda yakınlarınızdaki insanlardan destek alabilirsiniz. Gelecek yönünde yaptığınız planlarınızı başkalarıyla paylaşabilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün geleceğiniz yönünde kararlar almak isteyebilirsiniz. İşleriniz de önem verdiğiniz konuları en iyi hale getirmek için çaba göstereceğiniz bir gündesiniz. Bazı konularda alternatif planlar yapmanız gerekebilir. Yakın çevrenizden yardım alabilirsiniz. Kardeşlerinizle paylaşım içinde olabilirsiniz. Başkalarıyla fikirleriniz ile ilgili konuşabilirsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

İşlerinizde mücadele gerektiren koşullar oluşabilir. Üstlerinizle ilişkinizi sıkı tutmak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda en iyisini yapmaya çalışacaksınız. Mücadele etmeniz gereken konularda daha çalışkan olabilirsiniz. Alacağınız kararları uygulamaya başlayabilirsiniz. Beklediğiniz maddi kazanımlar gelmeye başlayabilir.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün işlerinizi iyi hale getirmek için çaba gösterebilirsiniz. Yabancılarla ilgili konularda sorumluluk alabilirsiniz. Programlarınızı güncellemek zorunda kalabilirsiniz. Geleceğiniz için alternatif planlar üretebilirsiniz. İlişkileriniz daha keyifli hal alabilir. İlgilendiğiniz konularla ilgili eğitim alabilirsiniz. Yolculuklar gündeme gelebilir.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün endişe duyduğunuz konularda daha fazla sıkıntı hissedebilirsiniz. Ortaklı konularda başarılı olmak için sorumluluk almanız gerekebilir. Finansal konularda alternatif planlar yapabilirsiniz. İkili ilişkiler ön plana çıkabilir. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. İşlerdeki teknik konularda kararlar almanız gerekebilir.