Böyle Doğdu Doğdu! Doktor Bile Şok Oldu...
Böyle Doğdu Doğdu! Doktor Bile Şok Oldu...
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Yeni doğan bebeği dili öldürüyordu
Hindistan’da Aparajit Lodhi isimli yeni doğan bebek doktorların da annesinin de korkudan aklını alıyordu. İnanılmaz derecede büyük bir dil ile dünyaya gelen bebek az kalsın boğuluyordu.
Doğum boyunca her şey normaldi. Ta ki bebeği görene kadar… Önce doktorlar, ardından anne bebeğin dilini görünce şaşkına döndü. Doktorlar aileye bebeğin uzun süre yaşayamayacağını söyledi.
Dünyaya gelir gelmez boğulma tehlikesi geçiren Aparajit Lodhi doktorların yerinde müdehalesiyle kurtarıldı. Dili bebeğin rahat nefes almasını engelliyordu. Aynı zamanda gittikçe karnı acıkan Aparajit dili sebebiyle bir şey yiyip içemiyordu. Minik bebeği ağlaması neredeyse hiç durmuyordu. Talihsiz bebek bir nefes alma aparatıyla hayatta tutuluyordu.
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Etiketler : Yeni doğan, bebek, dil, tümör
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