KKTC BİR DEĞERİNİ DAHA KAYBETTİ!

Ülkemizin tanınmış isimlerinden Zeki Gürsel’i kaybettik.

Sayıştay Başkanlığında görev yapan daha sonra Ombudsman Müdürlüğü görevinde de bulunan Zeki Gürsel uzun süredir tedavi gördüğü Türkiye’de dün akşam yaşamını yitirdi.

Dün akşam hayata gözlerini yuman Gürsel, fotoğraf tutkusu ile de biliniyordu. Zeki Gürsel’in ölümü Kuzey Kıbrıs’ta büyük üzüntüye neden oldu