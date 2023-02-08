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KKTC Kafilesi’nden acı haber:Pamir Konuklu’nun cansız bedenine ulaşıldı

KKTC Kafilesi’nden acı haber:Pamir Konuklu’nun cansız bedenine ulaşıldı

KKTC Kafilesi’nden acı haber:Pamir Konuklu’nun cansız bedenine ulaşıldı

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Adıyaman’da İsias Otel’in enkazından acı haber geldi… 

KKTC kafilesinden olan Pamir Konuklu’nun cansız bedenine ulaşıldı.

Konuklu’nun cansız bedeninin bulunmasının ardından Başbakanlık’tan resmi bir açıklama yapıldı.

Açıklama şöyle:

“Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel’de sürdürülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde KKTC vatandaşı Pamir Konuklu isimli öğretmenimizin cansız bedenine ulaşılmıştır.

Kardeşimize Allah’tan rahmet, yaslı ailesine ve halkımıza başsağlığı diliyoruz.”

Ekiplerin çalışmalarına hız kesmeden devam ettiği bildirildi.

BRT

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