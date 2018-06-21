KKTC PAZAR GÜNÜ SANDIK BAŞINA GEÇİYOR!

Yüksek Seçim Kurulu, Pazar günü yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri’nde oy verme süresinin saat 08.00’de başlayıp 18.00’de sona ereceğini hatırlattı.

YSK’dan yayımlanan 27 numaralı duyuruda, Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 104. maddesi uyarınca, 24 Haziran Pazar günü saat 19.00’a kadar Radyo ve Televizyonlar ile her türlü yayın organı tarafından seçim ve sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılmasının yasak olduğu vurgulandı.

Radyo ve Televizyonlarda 19.00 -21.00 saatleri arasında seçimle ilgili olarak sadece Yüksek Seçim Kurulu tarafından verilecek haber ve tebliğlerin yayınlanabileceği, saat 21.00’den sonra ise bütün yayınların serbest olduğu belirtildi.

Yasa gereğince, oy verme gününde uyulması gereken diğer yasaklar ise şöyle belirtildi:

“Her ne suretle olursa olsun, alkollü içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki satılması, verilmesi ve içilmesi yasaktır.

Bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır.

Eğlence yeri niteliğini haiz lokantalarda yalnız yemek verilir.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse köy, kasaba ve şehirlerde silâh taşıyamaz.”