Başbakan doğum yaptı!

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern doğum yaptı. Ardern, Pakistan Başbakanı Benazir Butto'nun ardından görevdeyken doğum yapan ikinci kadın lider oldu.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in 17 Haziran'da doğum yapması bekleniyordu. 37 yaşındaki siyasetçi bebeğin cinsiyeti hakkında kamuoyuna bilgi vermemişti. Instagram'da 3.31 kilogram olarak dünyaya getirdiği bebeği ve partneriyle fotoğrafını paylaşan Ardern, "Kendimi çok şanslı hissediyorum. Yeni anne-babaların yaşadığı duyguları yaşıyoruz. Bizden nezaketlerini esirmemeyen ve iyi dileklerini paylaşan herkese teşekkür ederim" dedi.

Başbakan Ardern, geçtiğimiz yıl sonuçsuz seçimlerden sonra koalisyon anlaşmasıyla göreve geldiğinde Yeni Zelanda'nın en genç başbakanı oldu ve şimdi de ülke tarihinde makamdayken doğum yapan ilk kadın oldu.

Bir kız çocuğu dünyaya getiren Ardern, Pakistan Başbakanı Benazir Butto'nun ardından görevdeyken doğum yapan ikinci kadın lider oldu.