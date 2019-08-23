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KKTC SICAK HAVA KÜTLESİ ALTINA GİRİYOR!

KKTC SICAK HAVA KÜTLESİ ALTINA GİRİYOR!

Meteoroloji Dairesi açıkladı...

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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava açık ve az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu geçecek.
Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir. 

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