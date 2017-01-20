KKTC TARIM BAKANI REHİN ALINDI!

Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Çiftçiler Birliği ve Hayvancılar Birliği tarafından makamında rehin alındı.

Haklarını alamadıkları gerekçesiyle şok bir eylem düzenleyerek Tarım Bakanlığı’nı basan üreticiler Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu makamında rehin alarak bakanlığı terk etmesine izin vermiyor.

Çiftçiler Birliği Genel Sekreteri İbrahim Alkan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Tarım Bakanlığı’ndan ayrılmayacaklarını, kendi aralarında süreci değerlendireceklerini ifade ederek, bir saat daha bekleyip eylem planlarını yapacaklarını kaydetti.

Alkan, “buradan kimsenin çıkması mümkün değil. Sayın Bakan’ın çıkmak istemesi durumunda talep reddedilecek” de diyerek Bakana ayrılmasına müsaade edilmeyeceği belirtildi.

Tarım sigorta fonu, sektörde yaşanan sıkıntılar ve ödenmeyen ödenekler nedeniyle eylem yaptıkları belirtilen açıklamada, sonuç alıncaya kadar eylemlerin devam edeceği de bildirildi.