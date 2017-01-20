KTAMS’TAN ELEŞTİRİ

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Girne’deki Sosyal Sigortalar Dairesi ve Çalışma Dairesi’ndeki sorunlardan dolayı hükümeti eleştirdi.

KTAMS, Girne’deki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Sigorta Dairesi’nde personel eksikliği nedeniyle tam gün, asansör arızasının giderilmediği gerekçesiyle binanın üçüncü katında hizmet veren Çalışma Dairesi’nde ise 11.00-12.00 saatleri arasında uyarı grevi düzenledi.

KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan, Girne’deki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hizmet Binası önünde basın açıklaması yaptı.

Ahmet Kaptan açıklamasında, “Çalışma Bakanlığının konulara olan duyarsızlığı, nemelazımcılığı, ‘sin da gülle geçsin’ anlayışı ile bugünlere geldik” dedi.

Girne’deki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Dairesi hizmet binasında Çalışma Dairesi’nin bulunduğu kata çıkan asansörün Aralık 2016’dan beri arızalı olduğuna dikkat çeken Kaptan, 4 bin 500 engelli vatandaşa sahip çıkması gereken Çalışma Bakanlığının, Girne’deki binasında asansörün çalışmadığını, bu günlerde yoklama yaptırması gereken engellilerin Daire’nin bulunduğu kata çıkamadığını kaydetti.

Binanın 7 yıllık olmasına rağmen damının da akıttığını ve dosya odası ile kantini su bastığını kaydeden Kaptan, Çalışma Dairesi ile ilgili eylemlerin süre ve boyutunun, sorunun giderilmemesi halinde arttırılacağı uyarısında bulundu.

Sigortalar Dairesi’nde Kasım 2016’da personel eksikliği nedeniyle grev yapıldığını, grevin Başbakanlık ile varılan mutabakat sonucu sonlandırıldığını ancak Daire’ye görevlendirilen üç personelden birinin dairede göreve yapmaya gelmediğini, diğer ikisinin de 29 Aralık 2016 ‘da bakanın kararıyla eski görevlerine geri döndüğünü anlatan Kaptan, Sigortalar Dairesi’nde personel eksikliği giderilmediği takdirde 23 Ocak Pazartesi günü grev ve Başbakanlık önünde eylem yapacakları uyarısında bulundu.

Ahmet Kaptan, “Gerek Sigorta Dairesi gerekse Çalışma Dairesinde halkımızın hak ettiği hizmeti alma mücadelesi sürecektir” dedi.