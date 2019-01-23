KKTC VE TÜRKİYE ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI

Sürücü belgelerinin karşılıklı tanınması ve değişimi amacıyla Türkiye ile KKTC arasında protokol imzalandı..

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, dün akşam gittiği Ankara’da Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile “Ulusal Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Değişimi Protokolü”ne imza koydu.

Bu protokolle birlikte Türkiye’de çalışma veya öğrenim maksadıyla ikamet eden KKTC vatandaşları, hamili oldukları KKTC sürüş ehliyetlerini Türkiye sürüş ehliyetine çevirebilecek.

Aynı şekilde KKTC’de çalışma veya öğrenim maksadıyla ikamet eden Türkiye vatandaşları da geçerli sürüş ehliyetlerini KKTC sürüş ehliyetine dönüştürebilecek.