Lefkoşa9 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. KKTC’de 211 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti
KKTC’de 211 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti

KKTC’de 211 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti

KKTC’de 211 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti

A+A-

KKTC‘de son 24 saatte yapılan test sayısı 9230 olup, 211 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiştir.

105 kişi Lefkoşa, 45 kişi Girne, 48 kişi Gazimağusa, 5 kişi Güzelyurt, 5  kişi İskele, 3 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

14 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9230

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 211

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.593.265

Toplam Vaka Sayısı: 91.596

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 88.084

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3282

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 33

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3245

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 232

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 477

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.