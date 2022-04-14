Sucuoğlu:13. maaş ve hayat pahalılığı protokolde yok ama bunların durumu bizim mali durumumuza bağlı

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Türkiye ile imzalanan 2022 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü sonrası protokolün içeriğine ilişkin BRT’ye açıklama yaptı..

Başbakan Sucuoğlu, yoğun bir mesai harcadıklarını belirterek, Hedef, ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde duran bir KKTC yaratmaktır. Belki de 10 sayfanın tek cümlelik özeti budur..” dedi.

Kamu maliyesi açısından gelirin artırılması ile giderin azaltılması yönünde çalışmaların ve reform anlamında yasal düzenlemelerin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi yönünde görüş birliği olduğunu ifade eden Sucuoğlu, yasalara ilişkin çalışmalarını önümüzdeki günlerde bakanlar kuruluna götüreceklerini söyledi.

Sucuoğlu, “Anlaşma ekinde yer alan birtçok reform ve eylemler var bunların da kısa sürede hayata geçirilmesi hedefleniyor. Bu konuda bizleri ciddi boyutta rahatsız edecek özellikle halkın üzerinde durduğu bir iki nokta var hayat pahalılığı ve 13. Maaş .. Hayat Pahalılığı ödeneği ile 13’üncü maaşın kaldırılacağı yönünde maddeler yok. Böyle bir durum yok, çok net olarak söyleyeyim. İlerleyen süreçte bizlerin atacağı adımlara bağlı sonuçlardır. Olumlu ya da olumsuz bir şey söylemek doğru olmaz” şeklinde konuştu.” dedi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, eylem planlarının 4 başlık altında toplandığını söyleyerek, maddeleri şöyle açıkladı:

'Kamu yönetimi ve kamu maliyesi politikaları, ekonomi ve finans politikaları, sosyal politikalar, adalet, güvenlik ve savunma politikaları..'

Sucuoğlu, “Bir diğer başlık, 1 milyar 50 milyon TL’ye kadar olmak üzere TL cinsinden kredi yardımında bulunma taahhüt edildi. Bunlar da kamu sektörüne ki bu cari bütçe açığına katkı anlamında 500 milyon TL’lik bir katkı, kamu sektörü diğer dediğimiz daha küçük giderler için 100 milyonluk bir katkı, reformu destekleme ödeneği olarak da 450 milyon TL’lik bir katkıyı ön görmektedir” dedi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu konuşmasında, “Anavatanın da gailesi kendi ayakları üzerinde durabilen bir KKTC’dir” vurgusu yaptı.

Kıb-Tek’le ilgili konuya da değinen Sucuoğlu, “Özelleştirme konusu bize geldi ama böyle bir durum yok, gerginlik yaratmaya da gerek yok” dedi.

BRTK