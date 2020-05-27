KKTC’de 40 gündür pozitif vaka tespit edilmedi.
Son 24 saatte 42 test yapıldı.
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 42 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.
Bakan Pilli, bugün Covid-19 testlerinin, Hastane Polikliniklerine giden vakalara yapıldığını açıkladı.
27 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 42
Bugün saptanan Pozitif Vaka: yok
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka: yok
Bugün Kaybedilen Vaka: yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 31.162
Toplam Vaka Sayısı: 108
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 104
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: yok
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta: yok
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