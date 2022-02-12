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  3. KKTC’de 486 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti
KKTC’de 486 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti

KKTC’de 486 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti

KKTC’de 486 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti

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KKTC’de son 24 saatte yapılan test sayısı 24.471 olup, 486 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 597 kişi taburcu edilmiştir.

206 kişi Lefkoşa, 112 kişi Girne, 95 kişi Gazimağusa, 26 kişi Güzelyurt, 34 kişi İskele, 13 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

12 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 24.471

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 486

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 486

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 597

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.570.779

Toplam Vaka Sayısı: 61.370

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 56.697

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4491

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 64

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4422

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 184

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  165

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 467
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 432

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:  3735

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 125579

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