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  3. KKTC’de 551 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi vefat etti
KKTC’de 551 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi vefat etti

KKTC’de 551 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi vefat etti

KKTC’de 551 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi vefat etti

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KKTC’de son 24 saatte yapılan test sayısı 20.176 olup, 551 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 400  kişi taburcu edilmiştir.

265 kişi Lefkoşa, 92 kişi Girne, 126 kişi Gazimağusa, 37 kişi Güzelyurt, 18 kişi İskele, 13 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

20 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.176

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 551

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 551

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 400

Bugün Kaybedilen Hasta: 2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.196.379

Toplam Vaka Sayısı: 77.122

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 72.294

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4621

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4574

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 209

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 208
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 183

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1930

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 137167

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