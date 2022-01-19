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  3. KKTC’de 572 pozitif vakaya rastlandı
KKTC’de 572 pozitif vakaya rastlandı

KKTC’de 572 pozitif vakaya rastlandı

KKTC’de 572 pozitif vakaya rastlandı

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.114 olup, 572 pozitif vakaya rastlanmış, 715 kişi taburcu edilmiştir. 

224 kişi Lefkoşa, 174 kişi Girne, 94 kişi Gazimağusa, 36 kişi Güzelyurt, 17 kişi İskele, 27 kişi Lefke Bölgesi’ndendir. 

19 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.114 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 572 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 572 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 715 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.156.080
Toplam Vaka Sayısı: 48.638 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 42.260 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6226 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 67 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 6144 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 154 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 15 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1642 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 569
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 599 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 4742 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 114976

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