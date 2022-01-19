KKTC’de 572 pozitif vakaya rastlandı
KKTC’de 572 pozitif vakaya rastlandı
Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.114 olup, 572 pozitif vakaya rastlanmış, 715 kişi taburcu edilmiştir.
224 kişi Lefkoşa, 174 kişi Girne, 94 kişi Gazimağusa, 36 kişi Güzelyurt, 17 kişi İskele, 27 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
19 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.114
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 572
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 572
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 715
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.156.080
Toplam Vaka Sayısı: 48.638
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 42.260
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6226
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 67
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 6144
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 154
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 15
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1642
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 569
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 599
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 4742
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 114976
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