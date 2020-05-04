KKTC'de akaryakıta 0.40 kuruş indirim.
Bu gece yarısından itibaren...
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KKTC'de akaryakıta 0.40 kuruş indirim. Bakanlar Kurulu, Benzin( 95 ve 98 Oktan), Motorin ve Eurodiselde 0.40 kuruş indirim yapılmasını kararlaştırdı. İndirimli fiyatlar, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|95 Oktan
|5.36 TL
|4.96 TL
|98 Oktan
|5.46 TL
|5.06 TL
|Euro Diesel
|4.96 TL
|4.56 TL
|Gaz yağı
|4.90 TL
|4.50 TL
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