KKTC'de akaryakıta 0.40 kuruş indirim. Bakanlar Kurulu, Benzin( 95 ve 98 Oktan), Motorin ve Eurodiselde 0.40 kuruş indirim yapılmasını kararlaştırdı. İndirimli fiyatlar, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Eski Fiyat Yeni Fiyat 95 Oktan 5.36 TL 4.96 TL 98 Oktan 5.46 TL 5.06 TL Euro Diesel 4.96 TL 4.56 TL Gaz yağı 4.90 TL 4.50 TL