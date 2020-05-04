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  3. KKTC'de akaryakıta 0.40 kuruş indirim.
KKTC'de akaryakıta 0.40 kuruş indirim.

KKTC'de akaryakıta 0.40 kuruş indirim.

Bu gece yarısından itibaren...

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KKTC'de akaryakıta 0.40 kuruş indirim. Bakanlar Kurulu, Benzin( 95 ve 98 Oktan), Motorin ve Eurodiselde 0.40 kuruş indirim yapılmasını kararlaştırdı. İndirimli fiyatlar, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

 Eski FiyatYeni Fiyat
95 Oktan5.36 TL4.96 TL
98 Oktan5.46 TL5.06 TL
Euro Diesel4.96 TL4.56 TL
Gaz yağı4.90 TL4.50 TL

 

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