KKTC’de Covid-19’dan bir ölüm daha
KKTC’de Covid-19’dan bir ölüm daha
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Covid-19 tanısıyla 6 Nisan 2021 tarihinden bu yana Acil Hastanesinde yoğun bakımda tedavi gören 61 yaşında K.S Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan aıklamada, hastanın diyabet ve hipertansiyon rahatsızlıkları bulunmaktaydı. Açıklamada, “Merhuma Allah’tan rahmet, tüm ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz” denildi.
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