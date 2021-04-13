Ramazan başladı

11 ayın sultanı olarak bilenen Ramazan ayı bu sabah karşı kalkılan sahur ile başladı. Bugün ilk oruç tutuluyor. Din İşleri Başkanı Talip Atalay , yayımladığı mesajında, “Sorumluluğunu bilen duyarlı kişi olma niteliğine ulaştıracak şekilde iyiliği tutacak, haksızlık, yalan, iftira benzeri davranışlardan uzak tutacak işlere yoğunlaşalım.

İhtiyaç sahibi herkesi elimizden geldiğince gözetelim” çağrısı yaparak, herkese hayırlı ramazanlar diledi. Atalay, salgın tehlikesinin devam etmesi nedeniyle bu yıl da toplu halde iftar yemekleri verilemeyeceğini belirterek, Ramazan boyunca iftar ve sahurlarda toplum sağlığını korumakla görevli yetkililerin koyduğu kurallara uyulması çağrısında bulundu. Atalay ayrıca, camilerde Ramazan boyunca ibadetlerin, Bakanlar Kurulunun kararlarına uygun olarak seyreltilmiş ibadet düzeninde yapılmaya devam edileceğini, maske, mesafe ve sıkı hijyenin zorunlu olduğunu vurguladı. Din İşleri Başkanı Atalay, oruçluyken PCR testi yapılmasında herhangi bir sakınca olmadığını da kaydetti. Koronavirüs salgını nedeniyle bu Ramazan Ayı’nda da iftar çadırları açılamayacağından Ramazana girerken ihtiyaçlıların unutulmaması gerektiğini ifade eden Atalay, fitre miktarının ise bu yıl için asgari 40 TL olarak belirlenmiş olduğunu belirtti.

Öte yandan, Din İşleri Başkanlığı imsakiye yayımlayarak, bu yılki Ramazan ayının takvimini de oluşturuldu. Bu yılki Ramazan ayının ilk iftarı bu akşam 19.26’da okunacak akşam ezanı ile gerçekleşecek.Ramazan ayının ilk teravih namazı ise 20.42’de kılınacak Ramazan ayının 27. gecesi olarak kabul edilen Kadir gecesi ise 8 Mayıs tarihinde idrak edilecek.