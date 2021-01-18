KKTC’de geçtiğimiz hafta 61 trafik kazası meydana geldi

KKTC’de geçtiğimiz hafta 61 trafik kazası meydana gelirken, kazalarda 20 kişi yaralandı. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 11-17 Ocak tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam 61 trafik kazası meydana geldi.

Bu kazalardan 15’i yaralanma, 46’sı hasarla sonuçlanırken, 20 kişi de yaralandı. Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (21) , dikkatsiz sürüş yapmak (16), kavşakta durmamak (11), yakın takip (8) ve diğer etkenler (5) olarak açıklandı. Kazalarda toplam hasar miktarı 643 bin 750 olurken, bölgelere göre dağılım şöyle: “Lefkoşa : 25, Gazimağusa: 14, Girne: 15, Güzelyurt: 6 ve İskele : 1”

TRAFİK KONTROLLERİ

Polis tarafından 11-17 Ocak tarihleri arasında, ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 6 bin 578 araç sürücüsü kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 862 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

Suçların dağılımı şöyle:

“Sürat ( 325 ) ,

Tehlikeli Sürüş ( 3 ),

Dikkatsiz Sürüş ( 23 ),

Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 87 ),

S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 17 ),

Alkollü Araç Kullanmak ( 23 ),

Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 88 ),

Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 73 ),

Trafik Işıklarına Uymamak ( 3 ),

Muayenesiz Araç Kullanmak ( 25 ),

Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 29 ),

“A” Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 6 ),

“B” Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 5 ),

Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak ( 2 ),

Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak ( 2 ) ve 151 diğer trafik suçları”