KKTC'DE İKİNCİ KALP NAKLİ YAPILDI!
Ülkemizde ikinci kalp nakli de başarıyla gerçekleşti.
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17 Nisan 2019’da gerçekleşen ilk kalp naklinin ardından ikinci kalp nakli de başarılı bir şekilde yapıldı.
Ülkemizde İlk kalp nakli 17 Nisan 2019’da gerçekleşmişti.
İkinci kalp nakli de başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.
Beyin ölümü gerçekleşen bağışçıdan alınan kalp, başka bir hastaya hayat verdi.
Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ameliyat Antalya Üniversite Hastanesi ile ortak gerçekleştirildi.
Yaklaşık 6 saat süren ameliyatı Kalp Damar Cerrahisi uzmanlarından Dr. Hasan Birtan’ın öncülüğündeki ekip gerçekleştirdi.
Sağlık Bakanı Dr.Ali Pilli ekibi ziyaret ederek kendileriyle duyduğu gururu ifade etti.
Etiketler : KKTC, kalp nakli
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