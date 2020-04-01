KKTC’de koronavirüs nedeniyle ikinci ölüm

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu hastanemizde Covid 19 tedavisi süren 83 yaşındaki Alman kadın turist Lieselotte Hosh bugün yaşamını yitirdi.

Hosh, 20 Mart 2020 tarihinde hastaneye yatırılmış ve 24 Mart 2020 tarihinde yoğun bakıma alınmıştır.

Başhekimlik açıklamasına göre Hosh’un diyabet hastalığı ve hipertansiyonu da bulunmaktaydı.