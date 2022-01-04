KKTC'de rekor vaka sayısı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 28.862 olup, 676’sı yerel, 700 pozitif vakaya rastlanmış, 208 kişi taburcu edilmiştir.

24 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 676 kişi ise yerel vakadır.

243 kişi Lefkoşa, 189 kişi Girne, 206 kişi Gazimağusa, 17 kişi Güzelyurt, 14 kişi İskele, 7 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

4 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 28.862

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 700

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 24

Yerel Vaka Sayısı: 676

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 208

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.797.879

Toplam Vaka Sayısı: 37.651

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 33.613

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3898

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 61

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 3826

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 142

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3572

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 668

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 517

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5029

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 105535