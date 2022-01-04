KKTC'de rekor vaka sayısı
676'sı yerel, 700 pozitif vakaya rastlandı
Son 24 saatte yapılan test sayısı 28.862 olup, 676’sı yerel, 700 pozitif vakaya rastlanmış, 208 kişi taburcu edilmiştir.
24 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 676 kişi ise yerel vakadır.
243 kişi Lefkoşa, 189 kişi Girne, 206 kişi Gazimağusa, 17 kişi Güzelyurt, 14 kişi İskele, 7 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
4 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 28.862
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 700
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 24
Yerel Vaka Sayısı: 676
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 208
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.797.879
Toplam Vaka Sayısı: 37.651
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 33.613
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3898
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 61
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 3826
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 142
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3572
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 668
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 517
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5029
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 105535
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