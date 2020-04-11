KKTC'de son 24 saat içerisinde, yeni koronavirus vakasına rastlanmadı.
Yapılan test sayısı 158
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" Sağlık Bakanlığı,Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklama "
KKTC'de son 24 saat içerisinde 158 test yapılırken, yeni koronavirus vakasına rastlanmadı.
11 Nisan 2020 Covid -19 genel durumu ise şöyle;
Yapılan test sayısı 158
Pozitif Vaka sayısı 0
İyileşen hasta sayısı 1
Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1
Kaybedilen hasta sayısı 0
Toplam yapılan test sayısı 4048
Toplam pozitif vaka sayısı 99
Toplam kaybedilen hasta sayısı 3
Tedavisi süren yerel hasta sayısı 51
Toplam iyileşen hasta sayısı 45
Yurt dışından gelen ve devletin gözetimi altında tutulan kişi sayısı 951.
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