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  3. KKTC'de son 24 saat içerisinde, yeni koronavirus vakasına rastlanmadı.
KKTC'de son 24 saat içerisinde, yeni koronavirus vakasına rastlanmadı.

KKTC'de son 24 saat içerisinde, yeni koronavirus vakasına rastlanmadı.

Yapılan test sayısı 158

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" Sağlık Bakanlığı,Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklama "

KKTC'de son 24 saat içerisinde 158 test yapılırken, yeni koronavirus vakasına rastlanmadı.

11 Nisan 2020 Covid -19 genel durumu ise şöyle;

Yapılan test sayısı 158

Pozitif Vaka sayısı 0

İyileşen hasta sayısı 1

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1

Kaybedilen hasta sayısı 0

Toplam yapılan test sayısı 4048

Toplam pozitif vaka sayısı 99

Toplam kaybedilen hasta sayısı 3

Tedavisi süren yerel hasta sayısı 51

Toplam iyileşen hasta sayısı 45

Yurt dışından gelen ve devletin gözetimi altında tutulan kişi sayısı 951.

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