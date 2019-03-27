KKTC'NİN ACI KAYBI!
Türkan Aziz hayatını kaybetti
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Lefkoşa Genel Hastanesi’nde ilk Kıbrıslı Türk kadın başhemşire olan Türkan Aziz hayata gözlerini yumdu.
Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin ilk Müdüresi, Çocuk Esirgeme Kurumu eski başkanı, merhum Kamran Aziz’in ablası Türkan Aziz hayatını kaybetti.
Türkan Aziz’in ölümü büyük üzüntü yarattı.
Kıbrıs’ın sevilen insanlarından Türkan Aziz 101 yaşında hayata gözerini yumdu.
Etiketler : Kıbrıslı Türk kadın başhemşire, Türkan Aziz, vefat
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