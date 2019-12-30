KKTC'NİN ACI KAYBI!

Ülkemizin tanınan ve sevilen isimlerinden 68 yaşındaki polis emeklisi Fikri Kanlıçay hayatını kaybetti.

“Karaciğer yetmezliği” nedeniyle Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi gören 68 yaşındaki Kanlıçay bugün akşam saatlerinde vefat etti.

Ailesi başta olmak üzere Göçmenköy halkı Kanlıçay’ın zamansız vedasıyla hüzne boğuldu.

Kanlıçay’ın cenazesi, yarın kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.

Tüm dost, akraba, ve sevenlerine üzüntü ile duyurulur.