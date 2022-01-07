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KKTC’ye kanunsuz giriş yapan 8 kişi tutuklandı

KKTC’ye kanunsuz giriş yapan 8 kişi tutuklandı

KKTC’ye kanunsuz giriş yapan 8 kişi tutuklandı

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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre  bugün Gazimağusa Limanı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, bir tır araç içerisine gizlenerek muhaceret işlemini yaptırmadan kanunsuz olarak KKTC’ye giriş yapan 8 kişi tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar ile tır araç sürücüsü S.T. (E-38) tutuklanmıştır.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

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