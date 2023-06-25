KKTC’ye sahte araç sigortasıyla girmeye çalıştı
KKTC’ye sahte araç sigortasıyla girmeye çalıştı
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Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye sahte araç sigortasıyla girmeye çalışan A.A.A.A.(E-50) tutuklandı.
Polis açıklamasına göre dün saat 13.15 sıralarında, önceden sahte olarak düzenlenen araç sigortasını görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edilen kişiyle ilgili soruşturma devam ediyor.
BRT
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