KKTC’ye sahte araç sigortasıyla girmeye çalıştı

Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye sahte araç sigortasıyla girmeye çalışan A.A.A.A.(E-50) tutuklandı.

Polis açıklamasına göre dün saat 13.15 sıralarında, önceden sahte olarak düzenlenen araç sigortasını görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edilen kişiyle ilgili soruşturma devam ediyor.

BRT