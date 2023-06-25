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Müzik izninde belirtilen koşullara aykırı hareket

Müzik izninde belirtilen koşullara aykırı hareket

Müzik izninde belirtilen koşullara aykırı hareket

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Girne’de, eğlence yerlerine yetkili makam tarafından verilen müzik izninde belirtilen koşullara aykırı hareket eden 2 işletmenin işletmecileri hakkında yasal işlem başlatıldı.

Dün eğlence yerlerine yönelik polis tarafından yapılan kontroller neticesinde yaşanan olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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