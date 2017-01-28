KOCASINI KISKANIP EV BASTI!

Eşiyle ilişkisi olduğu gerekçesi ile beraberindeki 3 kişi ile birlikte A.A.’nın evini basarak olay çıkaran Zeliş Kaya tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı

Nadire BAHADİ

Mağusa’da önceki akşam beraberindeki 3 kişi ile birlikte eşiyle birlikte olduğu gerekçesi ile A.A.’nın evini basarak olay çıkaran Zeliş Kaya, A.A’ya ait eve izinsiz girerek diz üstü bilgisayarı da çalmakla suçlanıyor. Polise yapılan şikayet üzerine tutuklanan Kaya, “ Geceleyin ev açma”, “ Binayı kırarak girme”, “ Sirkat”, “ Kasti hasar”, “Mülke tecavüz” ve “İtale-i lisan” suçlamaları ile dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı. Mahkeme devam eden soruşturma kapsamında Kaya’nın 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verirken, kaya ile birlikte suça karıştıkları yönünde bilgi sahibi olan polis, 2’si kadın 3 kişiyi arıyor.

Dörtyol’da yakalandı

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Salih Fidan Ersan mahkemede verdiği ifadesinde zanlı Zeliş Kaya’nın 27 Ocak tarihinde saat 01:00 sıralarında Mağusa’da beraberindeki 3 kişi ile birlikte eşi ile birlikte olduğu gerekçesi A.A’nın kaldığı apartmana gelerek herkesin duyacağı bir şekilde bağırıp küfrettiğini söyledi. Zanlı Kaya’nın daha sonra A.A.’ya ait evin giriş kapısını tekme atıp kırarak eve girerek mülke tecavüz suçunu işlediğini belirten Ersan, Kaya’nın evin bütün odalarını gezerek karıştırdığını daha sonra A.A’ya ait yatak odasının kapalı ve kilitli kapısını yumruk atıp kırdığını ardından da oturma odasında bulunan diz üstü bilgisayarı çalarak kaçtığını kaydetti. Polis memuru Ersan, yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturma neticesinde zanlı Zeliş Kaya’nın Dörtyol’da tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Kaya’nın beraberinde olan ancak isimlerinin henüz belirlenemediği şahısların arandığını söyleyen Ersan, soruşturmanın selameti açısından zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Havadis